Aadorf TG – Autofahrer verliert Bewusstsein und landet fast auf Bahngleis

Ein 78-Jähriger ist am Sonntagnachmittag von der Strasse abgekommen. Er kam neben den Gleisen zum Stillstand.

Ein Autofahrer war am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr auf der Sirnacherstrasse in Richtung Guntershausen TG bei Aadorf TG unterwegs. Dabei ist er rechts von der Strasse abgekommen und es kam zu einem Unfall. Das Auto kam erst neben den Gleisen zum Stillstand. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab der 78-jährige Lenker an, ausgangs Aadorf das Bewusstsein verloren zu haben. Verletzt wurde er dabei nicht.