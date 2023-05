Oberbüren: Geisterfahrer fuhr auf der A1

Eine unbekannte Person war am 8. Mai in falscher Fahrtrichtung auf der Autobahn unterwegs.

Am 8. Mai, um 21 Uhr, war eine unbekannte Person als Geisterfahrerin oder als Geisterfahrer auf der Autobahn A1 unterwegs. Die Person war mit ihrem Auto auf der Autobahn A1 von Zürich in Richtung St. Gallen unterwegs, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte.

Auf Höhe der Ausfahrt Oberbüren SG bremste sie ihr Auto ab, fuhr jedoch an der Ausfahrt vorbei. Unmittelbar nach der Einfahrt überfuhr der Lenker oder die Lenkerin die rechte Sicherheitslinie und hielt kurz auf dem Pannenstreifen an. Im Anschluss wendete die unbekannte Person das Auto und fuhr es in falscher Fahrtrichtung auf dem Überholstreifen etwa 200 Meter zurück in Richtung Zürich.