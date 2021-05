Abgefahren bis auf die Karkasse - Autofahrer war mit solchen Reifen unterwegs

Letzteres kommt immer wieder vor: So stark waren zwei Pneus eines LKWs heruntergefahren, den die Kapo Schwyz 2019 gestoppt hatte. Die Reifen mussten noch vor Ort gewechselt werden.

Bis auf die Karkasse abgefahren war zudem der Reifen eines Autos, das die Kantonspolizei Schwyz am Samstag angehalten hatte.

Bei einer Kontrolle im inneren Kantonsteil hat die Kantonspolizei Schwyz am Samstag einen Autofahrer angezeigt, weil dessen Sicht eingeschränkt war

Insgesamt 59 Fahrzeuge kontrollierte die Kantonspolizei Schwyz bei einer Schwerpunktkontrolle am vergangenen Samstag. Das Hauptaugenmerk richtete die Kantonspolizei Schwyz dabei auf «unzulässige Veränderungen an Fahrzeugen», wie diese am Dienstag mitteilte.