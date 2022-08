Gefährlich und verboten: Autofahrer wenden mitten im Tunnel, um aus Stau herauszukommen

Ein News-Scout war am Samstagabend im Lungerntunnel in einen grösseren Stau geraten. Dabei beobachtete er, wie ein Auto nach dem anderen ein höchst gefährliches Manöver vollzog, um dem Stau zu entfliehen.

Dabei ignorierten die Fahrer und Fahrerinnen sogar eine doppelte Sicherheitslinie, was je nach Gefährdungslage sogar in einer Freiheitsstrafe enden kann.

«Darf man bei einem Unfall denn einfach umkehren?» Das fragte sich ein News-Scout, der am Samstag von Brienz via Brünig nach Luzern unterwegs war. Mitten im Lungerntunnel war er dabei in einen Stau geraten. Um etwa 17 Uhr war ein 79-jähriger Autofahrer auf der Brünigstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein entgegenkommendes Auto geknallt. Die 44-jährige Insassin musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt ins Spital geflogen, teilte die Kantonspolizei Obwalden mit. Darauf wurde die Strasse gesperrt. «Wir standen über eineinhalb Stunden im Stau», erzählt uns der News-Scout. Und: «Währenddessen sah ich plötzlich, wie ein Auto nach dem anderen mitten im Tunnel wendete und dabei über die doppelte Sicherheitslinie fuhr, um aus dem Stau herauszukommen.»