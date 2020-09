Sulz am Neckar (D), 14.09.2020: Gegen 23.30 Uhr wurde die Alarmanlage eines Ladens einer Lebensmittelkette ausgelöst. Die Polizei rückte mit zwei Patrouillen aus. Einbrecher oder «andere menschliche Übeltäter» waren nicht am Werk. Laut dem zuständigen Polizeipräsidium Konstanz stellte sich eine Spinne als «Täterin» heraus, die den Alarm ausgelöst hatte.

Ein 50-jähriger Lenker versuchte am Montag gegen 17.30 Uhr in Konstanz a uf eine Fähre zu drängen , wie die Polizei Konstanz auf Facebook schreibt . Laut Zeugenaussagen überholte er dabei mit seinem Volvo und überhöhter Geschwindigkeit die wartenden Autos auf der leeren L kw -Spur und wollte so direkt auf die Fähre fahren. Ein Mitarbeiter der Stadtwerke verhinderte es, indem er sich in den Weg stellte und die Hände auf die Motorhaube stützte . Dies, damit der Mann nicht weiterf ahren kann . Trotzdem fuhr der 50- Jährige einige Zentimeter vor und schob den Mitarbeiter weiter.