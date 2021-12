Büttikon AG - Autofahrer will Fuchs ausweichen und prallt in Baum

Der Autofahrer blieb nach einem Unfall in Büttikon AG unverletzt.

In Büttikon kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, war ein 45-jähriger Autofahrer um 4.45 Uhr auf der Wohlerstrasse unterwegs, als plötzlich ein Fuchs auf die Fahrbahn lief. Beim Versuch dem Tier auszuweichen, kam der Lenker rechts von der Strasse ab.