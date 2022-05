St. Gallen: Autofahrer will Stau ausweichen und fährt rückwärts von der A13

1 / 3 Ein 66-jähriger Autofahrer hatte keine Lust auf Stau und fuhr rückwärts zur Einfahrt zurück. (Symbolbild) BRK News Insgesamt hat die Kantonspolizei St. Gallen über das Auffahrtswochenende zwölf Ausweise abgenommen. Kantonspolizei St. Gallen Auch neben der Verkehrs- und Kontrolleinsätze mussten Polizeipatrouillen rund 160 Mal ausrücken. 20 min/Celia Nogler

Das Auffahrtswochenende hat die Kantonspolizei St. Gallen stark gefordert. Sechs Verkehrsteilnehmende waren ohne Führerausweis auf St. Galler Strassen unterwegs oder wurden bei der Einreise in die Schweiz an der Grenze ohne Ausweis angehalten. Dutzende weitere Verkehrsteilnehmende wurden wegen weiteren Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht.

Am Donnerstagmorgen etwa fuhr ein 66-jähriger Autofahrer bei Trübbach SG auf die Autobahn A13 ein und sah, dass es Stau hat. Um dem auszuweichen, fuhr der Mann rückwärts die Autobahneinfahrt wieder zurück. Die Polizeipatrouille war wegen des Staus vor Ort und konnte den Mann direkt anhalten. Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen.

Pressant hatten es auch einige Verkehrsteilnehmer in Ricken und Lömmenschwil. In Ricken wurden ein 78-jähriger und ein 24-jähriger Motorradfahrer mit 120 und 126 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. In Lömmenschwil fuhren ein 58-jähriger und ein 40-jähriger Autofahrer mit 133 und 122 km/h bei erlaubten 80 km/h in die Radarfalle.

Alkohol am Steuer

Über das gesamte Wochenende wurden auch mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmende angehalten. In Oberbüren geriet beispielsweise ein 52-jähriger Mann am Freitag in eine Polizeikontrolle. Seine Atem-Alkoholprobe ergab einen Wert von 1,5 Promille. Des Weiteren hielten Zollbehörden am Grenzübergang in Diepoldsau einen 35-jährigen Autofahrer an, der lediglich einen Mofa-Ausweis besass.

Am Samstagabend gingen zwei Verkehrsteilnehmende nach einer Verkehrskontrolle in Haag zu Fuss weiter. Eine bei einer 57-jährigen Autofahrerin durchgeführte Atem-Alkoholprobe zeigte einen zu hohen Wert an. Nach dem Alkohol-Atemtest bei einem 56-jährigen Mann wurde ein Wert von 1,1 Promille festgestellt. Auch am frühen Sonntagmorgen wurden in Henau und Altstätten alkoholisierte Autofahrer und Autofahrerinnen kontrolliert.

Insgesamt wurden zwölf Ausweise entzogen. Sämtliche aufgeführte Verkehrsteilnehmende werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen zur Anzeige gebracht. Die zuständigen Strassenverkehrsämter werden zur Prüfung von administrativen Massnahmen ebenfalls benachrichtigt.

Ruhestörungen und Auseinandersetzungen