Zweilütschinen: Autofahrer fährt Velofahrer um – tot

Auf der Hauptstrasse in Zweilütschinen kam es im August 2022 zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach einem Unfall in Zweilütschinen verstarb im letzten Sommer ein Velofahrer.

In Zweilütschinen BE kam es letzten August zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Lenker eines Audi A4 war im dichten Kolonnenverkehr auf der Hauptstrasse unterwegs, als er in einer Rechtskurve einen Mountainbiker überholen wollte. Während des Manövers wurde er davon überrascht, dass sich die Fahrbahn aufgrund der Bahnstrecke links und der Lütschine (Fluss) rechts verengte.