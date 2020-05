Autofahrer zahlen fürs Parkieren in der City bald deutlich mehr

Strengere Regeln für private Parkplätze

Der Stadtrat zieht auch bei den Privatparkplätzen die Schraube an. Denn in der Stadt Luzern stehen vermehrt Fahrzeuge wenig genutzt auf dem Parkplatz. Zudem steuere die Anzahl verfügbarer Parkplatz die Verkehrsmenge. So wird das Parkplatzreglement angepasst. Grundsätzlich ist pro Wohnung ein Parkplatz für Bewohner zulässig. In gewissen Zonen wird dieses Verhältnis allerdings eingeschränkt, es gibt Maximal- und Minimalwerte. Je besser ein Stadtgebiet etwa mit dem ÖV erschlossen ist, desto weniger Parkplätze dürfen beim Bau von Gebäuden erstellt werden. Die bestehenden vier Zonen werden angepasst. Während in der Zentrumszone 1 keine neuen privaten Parkplätze erstellt werden dürfen, sind es in der Zone 2 für Bewohner maximal 30 Prozent des Normbedarfs, in der Zone 3 maximal 70 Prozent und in der Zone 4 maximal 100 Prozent. Damit private Parkplätze nicht leer stehen, sollen dies neu an Anwohner im Umkreis von 300 Meter vermietet werden dürfen. Eine kurzfristige Vermietung von privaten Parkplätzen will die Stadtregierung nicht erlauben. Positiv stehe sie aber deren dauerhafter öffentlicher Nutzung gegenüber. Die Vorlage geht nun ins Stadtparlament.