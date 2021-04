Münster (D) : Autofahrerin (44) fuhr mehrere Velofahrer absichtlich um

In Deutschland wurde eine 44-Jährige zu einem dauerhaften Psychiatrieaufenthalt verurteilt. Die Frau hatte mehrere Autounfälle absichtlich verursacht und dabei Velofahrer angefahren. Bei einem der Unfälle tötete sie einen 47-jährigen Velofahrer.

Wegen einer Serie von absichtlich herbeigeführten Unfällen mit einem Toten und mehreren Schwerverletzten hat das Landgericht Münster am Freitag eine 44-jährige Autofahrerin dauerhaft in eine Psychiatrie eingewiesen. Einer Sprecherin zufolge sahen es die Richter als erwiesen an, dass die Frau im September 2020 mit ihrem Auto mehrere Velofahrer gerammt hatte. Sie ist wegen einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung allerdings schuldunfähig.