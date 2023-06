Aargau: Mit 118 km/h in der 50er-Zone geblitzt

Am Sonntagmorgen kontrollierte die mobile Polizei die Geschwindigkeit auf der Luzernerstrasse. Dabei wurde eine 46-jährige Autofahrerin mit 118 km/h in einer 50er-Zone geblitzt.

Das ist passiert

Am Sonntagmorgen kontrollierte die mobile Polizei des Kantons Aargau die Geschwindigkeit auf der Luzernerstrasse in Ofringen. Beim kontrollierten Streckenabschnitt handelt es sich um eine Innerortsstrecke mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Kurz vor 11.30 Uhr erfasste die Patrouille am Messgerät einen Audi Q7 mit 118 km/h. Nach Abzug der gesetzlichen Toleranz ergibt sich eine strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 64 km/h.