Acht- und Neunjähriger verletzt - Autofahrerin (60) fährt zwei Schüler auf Fussgängerstreifen an

Am Donnerstagmorgen fuhr eine Autofahrerin (60) zwei Buben auf ihrem Schulweg auf dem Fussgängerstreifen an.

Am Donnerstagmorgen kurz nach 9.30 Uhr bei der Kreuzung Langgasse/Rigistrasse in der Gemeinde Baar ereignete sich der Unfall, teilt die Zuger Polizei am Donnerstag mit. Eine 60-jährige Autofahrerin fuhr auf der Langgasse in Richtung Baar Zentrum. Nachdem sie aufgrund der Verkehrslage im Kreuzungsbereich kurz anhalten musste, übersah sie beim Weiterfahren zwei Schüler, die die Marktgasse auf dem dortigen Fussgängerstreifen überquerten.