In Bonstetten wurden zwei Fussgänger angefahren.

In Bonstetten kam es am Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, erfasste eine 76-jährige Autofahrerin eine 77-Jährige und einen 79-jährigen Mann. Die beiden Verletzten mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Sie erlitten unbestimmte Verletzungen. Die Lenkerin des Fahrzeugs blieb unverletzt.