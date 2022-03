Chur – Autofahrerin fährt durch die Ladentür und landet mitten in Bäckerei

Eine 59-jährige Frau fuhr am Freitag in die Ladenfront einer Bäckerei in Chur.

Am Freitagnachmittag ist es in der Stadt Chur zu einem spektakulären Autounfall gekommen. Kurz nach 17 Uhr fuhr eine Lenkerin mit ihrem Personenwagen herkommend von der Wiesentalstrasse in die Schaufensterfront einer Bäckerei-Confiserie. Gemäss Polizeiangaben war die Frau zunächst auf den Parkplatz des Geschäfts gefahren, danach fuhr sie jedoch weiter und durch die Türe in den Ladenbereich hinein. Beim Unfall wurde niemand verletzt.