Châtel-St-Denis: Autofahrerin fährt Kind an – schwer verletzt

Der Vorfall ereignete sich auf einem Fussgängerstreifen in Châtel-St-Denis.

Kurz vor Mittwochmittag fuhr eine Autofahrerin im Zentrum von Châtel-St-Denis FR ein Kind auf einem Fussgängerstreifen an. Dies teilt die Kantonspolizei Freiburg am frühen Mittwochabend mit. Die Fahrzeuglenkerin ist demnach vom Zentrum von Châtel-St-Denis in Richtung der Route du Lac Lussy unterwegs gewesen.