Spektakulärer Unfall in der Nähe von Winterthur: Ein Grossaufgebot stand bei Schottikon ZH im Einsatz.

Am 22. Februar ist ein Auto bei Schottikon ZH auf die Gleise geraten.

In der Nacht auf den 22. Februar kam es zu dem schweren Unfall am Bahngleis in Schottikon ZH. Die 41-jährige Autofahrerin, die von zwei Zügen erfasst und schwer verletzt wurde, konnte inzwischen das Spital verlassen, wie Erich Wenzinger, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, auf Anfrage des «Tages-Anzeigers» bestätigt. Es werde nun ein Verfahren gegen sie eröffnet, unter anderem wegen «Störung des Eisenbahnverkehrs». Es gelte die Unschuldsvermutung.