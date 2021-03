In Menznau ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Auf der Wolhuserstrasse in Menznau wollte am Donnerstagmorgen gegen sechs Uhr eine Autofahrerin einen Sattelschlepper überholen. Dabei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Auto seitlich-frontal, teilt die Luzerner Polizei am Donnerstag mit. Die Autofahrerin geriet ins Schleudern und prallte anschliessend auch gegen die linke Fahrzeugseite des Sattelschleppers.