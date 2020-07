Mendrisio TI

Autofahrerin kollidiert mit Mauer und stirbt

In Mendrisio TI ist eine Italienerin tödlich verunfallt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Eine 73-jährige Italienerin ist am Samstagmittag in Mendrisio TI aus ungeklärten Gründen mit dem Auto in eine Mauer gefahren. Trotz eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen verstarb die Frau am Unfallort, wie die Tessiner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.