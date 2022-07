Kanton Waadt : Autofahrerin kommt bei Frontalkollision ums Leben

In Juriens VD ereignete sich am Samstagabend ein tödlicher Verkehrsunfall.

In Juriens im Kanton Waadt kam es am Samstagabend kurz vor 19.30 Uhr zu einem Unfall. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Fahrer eines von Juriens in Richtung La Praz fahrenden Autos in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Auf der Gegenfahrbahn stiess es mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dieses kam erst im angrenzenden Feld zum Stehen.