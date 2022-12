Engelburg: Frau fährt gegen Zaun und hebt ab

Engelburg SG : Autofahrerin prallt gegen Metallzaun und hebt ab

Die 54-jährige Autofahrerin fuhr am Donnerstagmittag, kurz nach 13.30 Uhr, von der Spisegg her in Richtung Engelburg SG. Eingang des Dorfes verlor sie auf der St. Gallerstrasse die Herrschaft über ihr Auto, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mitteilte. Der VW kam von der Strasse ab, prallte frontal mit der linken Front gegen einen Metallzaun oberhalb einer Stützmauer. «Aufgrund dessen hob das Fahrzeug ab und drehte sich. Es stürzte auf einen Vorplatz. Dort schlitterte es weiter und streifte dabei eine Scheune», heisst es im Communiqué. Schliesslich prallte das Auto in die Treppe eines Restaurants und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.