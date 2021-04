Mägenwil AG - BMW-Fahrerin stirbt nach Kollision mit Reh auf A1

Eine Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag auf der A1 bei Mägenwil AG mit einem Reh zusammengeprallt. Dieses hatte sich auf der Autobahn verirrt. Die Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau hatte um 14.45 Uhr zunächst die Meldung über ein Reh erhalten, das sich bei der Autobahnausfahrt im Gras befinde, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung heisst.