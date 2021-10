Kanton Waadt : Autofahrerin übersieht Kinder – 7-jähriger Bub schwer verletzt

Die Kinder spielten in einer Strasse, als sie vom Wagen erfasst wurden. Zwei Kinder mussten ins Spital gebracht werden.

Am Freitagabend fuhr eine Lenkerin (52) in einem Wohngebiet in der Ortschaft Blonay in drei spielende Kinder, als sie in eine kleine Strasse abbiegen wollte. Beim Zusammenstoss wurde ein siebenjähriger Bub schwer verletzt und in ein Spital gebracht.