Kägiswil OW – Autofahrerin und Kind werden nach Unfall verletzt ins Spital eingeliefert

Die A8 blieb am Sonntagabend aufgrund des Unfalls während etwa 1,5 Stunden gesperrt.

Wie die Kantonspolizei Obwalden in ihrer Mitteilung schreibt, ereignete sich auf der Autostrasse A8 in Fahrtrichtung Brünig im Bereich Wichelsee um etwa 16.40 Uhr ein Selbstunfall. Die Autofahrerin geriet aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn und kam im angrenzenden Wiesland auf der Seite liegend zum Stillstand. Im Fahrzeug befand sich auch ein Kind. Beide Autoinsassen mussten mit unbekannten Verletzungen in ein ausserkantonales Spital eingeliefert werden.