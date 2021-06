Dottikon AG - Autofahrerin verwechselt Brems- und Gaspedal und prallt in Schaufenster

Ein Auto landete am Freitagabend im Schaufenster der Denner-Filiale in Dottikon AG.

Eine Autolenkerin fuhr am Freitagabend in das Schaufenster der Denner Filiale in Dottikon. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, handelt es sich bei der Autofahrerin um eine 77-jährige Frau. «Gemäss ersten Aussagen, habe die Dame während dem Parkieren das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt», sagt Sprecherin Aline Rey. Personen kamen beim Unfall keine zu Schaden, jedoch spricht die Kapo von einem «grossen» Sachschaden. Die Lenkerin musste ihren Führerausweis an Ort und Stelle abgeben.