Menziken AG - Autofahrerin verwechselt Pedal und kracht mit Audi in Hausmauer

Eine Autofahrerin (36) ist am Samstagabend in Menziken mit einem Audi Q7 verunfallt. Das Auto prallte zuerst in ein Mäuerchen und danach gegen eine Hauswand.

Auf der Hauptstrasse in Menziken AG ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin fuhr um 21.45 Uhr mit einem Audi Q7 von Reinach her durchs Dorf, als sie in einer leichten Linkskurve von der Strasse abkam und gegen ein Mäuerchen prallte.