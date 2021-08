Sempach LU - «Es ist alles schwarz geworden»

In Sempach ist am Dienstagnachmittag eine Autogarage in Flammen aufgegangen.

Bei Sempach LU ist am Dienstag eine Autogarage in Vollbrand geraten. Bilder und Videos von News-Scouts zeigen eine schwarze Rauchsäule, die von weit her zu erkennen ist. «Es ist alles schwarz geworden, dann sind wir raus gegangen und haben gesehen, wie eine grosse Rauchwolke aufgestiegen ist», sagt ein News-Scout, der in der Nähe arbeitet. Die Feuerwehr sei inzwischen vor Ort. Ein weiterer News-Scout, der zufälligerweise in der Nähe war, um sein Auto zu waschen, berichtet, dass alles sehr schnell gegangen sei: «Innert Minuten stand das Gebäude in Flammen. Leute sind weggesprungen und haben sich in Sicherheit gebracht». Ein Buschauffeur der gerade in der Nähe Halt machte, berichtet ebenfalls von einer grossen schwarzen Rauchwolke: «Ich fuhr gleich weiter».