Autohersteller machen auch mit Möbel und Booten Geschäfte

Designermöbel von Lamborghini

Luxusautos und italienische Designermöbel gehören zusammen wie Albano und Romina Power. Vor einem Jahr hat sich Lamborghini mit Riva 1920 zusammengetan und eine komplette Inneneinrichtung auf den Markt gebracht. Die Kollektion wurde vom international erfolgreichen Designer Karim Rashid entworfen, der vom «Time Magazine» als «berühmtester Industriedesigner Amerikas» und «Prince of Plastic» bezeichnet wurde. Sie umfasst hauptsächlich Möbel für den Wohnbereich, darunter den Stuhl Klutch, den Tisch Speed, das Sofa Dynamic, den Schreibtisch Klip, das Bücherregal Finesse, das Sideboard Inkline und das Sideboard Rivar fürs Büro. Inspiriert von den charakteristischen Designmerkmalen der schnellen Stiere aus Sant’Agata Bolognese, wurden die Möbel aus authentischen, hochwertigen Naturmaterialien wie massivem Nussbaumholz und schwarzem Leder gefertigt.

Luxusboot von Polestar

Vom Land aufs Wasser – kein Problem. Das hat sich auch Polestar gesagt und sich mit dem schwedischen Hersteller von elektrischen Luxusbooten Candela zusammengetan. Das Ergebnis: ein rein elektrisches Tragflächenboot. Der C-8 Polestar Edition wird von einer 69-kWh-Batterie, die im Übrigen auch unter der Haube des Polestar 2 schlummert, angetrieben. Die Reichweite des Elektroboots beträgt rund 57 Seemeilen, das sind rund 105 Kilometer. Laut Polestar mindestens doppelt so viel Reichweite wie bei einem herkömmlichen Elektroboot. Die Reisegeschwindigkeit liegt bei 22 Knoten, das sind knapp 40 km/h. Der Verkauf beginnt im Juni 2024 zu einem Preis von etwa 400’000 Euro.

Luxusresidenzen von Aston Martin

Die Luxuswohnungen des Autoherstellers Aston Martin stehen am Ufer des Miami River.

Aston Martin zu fahren ist das eine, wohnen wie Aston Martin das andere. Mitten in Downtown Miami hat der britische Sportwagenhersteller im letzten Jahr sein Portfolio um eine Luxusresidenz am Wasser erweitert. Der segelförmige Wohnturm erstreckt sich 66 Stockwerke hoch über das Ufer, wo der Miami River auf die Biscayne Bay trifft. Zukünftige Besitzer einer Aston-Martin-Wohnung erhalten als Geschenk einen DBX gratis dazu. Die Preise für die Luxuswohnungen beginnen bei knapp einer Million Euro und die 27’000 Quadratmeter grosse Triplex-Penthouse-Wohnung kostet mit rund 50 Millionen Euro ein bisschen mehr, dafür gibt es aber einen Aston Martin Vulcan, einen von 24 Hypercars, gratis obendrauf.

Home Collection von Bentley

Wer einmal Bentley fahren durfte, weiss, wie sich ein fliegender Teppich anfühlen muss – im Luxusschlitten schwebt man förmlich über den Asphalt. Was liegt da hier näher, als dieses Gefühl auch ins eigne Zuhause zu bringen. Gesagt, getan! 2017 hat Bentley sein erstes Bett designt. Sechs Jahre später gehört die Bentley Home Collection zur Mailänder Designwoche wie der Dom und die nervenden Tauben. Nebst Luxusliegen gibt es Tische, Stühle, Kissen und Gartenmöbel.

Sofa von Mazda

Auch der japanische Automobilhersteller Mazda wollte dereinst sein Design-Portfolio erweitern – genauer gesagt um ein Sofa. Das «Sofa by Kodo Concept» aus dem Jahr 2015 soll eine Mischung aus Madza Design und italienischer Handwerkskunst sein. Die Inspiration dazu stammt vom Mazda CX-3. Zugegeben, richtig bequem sieht das gute Stück nicht aus, vielleicht blieb es deshalb auch bei einem Einzelstück.

Teekanne von Renault

Das 40. Jubiläum von Renaults Einstieg in die Formel 1 feierte das Unternehmen mit einer gelben Teekanne.

Als Renault 1977 in die Formel 1 einstieg, trugen die Autos eine auffällige gelbe Lackierung und kehrten dank überlasteter Turbos oft dampfend und pfeifend an die Boxen zurück. Teamchef Ken Tyrrell nannte sie «die gelbe Teekanne». Dieser Spitzname blieb für die F1-Boliden bestehen. Wie könnte man also vier Jahrzehnte Motorsport auf höchstem Niveau besser feiern als mit der Einführung einer echten gelben Teekanne? Sie wurde vom Designteam des Unternehmens entworfen und trägt die gleiche gelbe Lackierung wie der RS17-Rennwagen – damit war eine schnelle Tasse Tee garantiert.