So funktioniert eine virtuelle Autoprobefahrt

Zubehörlisten, Broschüren und Online-Konfiguratoren liefern zwar umfassende Informationen über ein Fahrzeug, eine fotorealistische Visualisierung bietet jedoch deutlich mehr. Immer mehr Automobilhersteller setzen deshalb auf neue digitale Tools, darunter auch Polestar. Der schwedisch-chinesische Hersteller entwickelte zusammen mit der niederländischen Digitalagentur Capitola eine ausgefeilte Augmented-Reality-Technologie, die es Kunden und Kundinnen ermöglicht den Polestar 3 über den bestehenden Polestar 2 zu projizieren. So kann der Polestar 3, der erst im Herbst auf den Schweizer Markt kommt, bereits heute digital im Polestar Space in Zürich angeschaut werden.

Neue Modelle vor Launch erleben

Das Ganze funktioniert mit Hilfe eines Tablets. Sobald man dieses auf den Polestar 2 richtet, erscheint an der gleichen Stelle der Polestar 3. Aus jedem Blickwinkel kann der neue rein elektrische Premium-SUV virtuell unter die Lupe genommen werden. Angefangen bei der neu gestalteten SmartZone, über die Hochleistungsbremsen von Brembo bis hin zu den auffälligen Lamellen am Stossfänger, die die Aerodynamik verbessern. Durch ein einfaches Antippen lassen sich die Aussenfarbe, Felgen und Reifen einfach konfigurieren. Auch das Interieur lässt sich mit Hilfe des AR-Tools erkunden. Ein kurzes Antippen der Türen, schon öffnen sie sich und man kann «einsteigen». «Immersive Technologien wie Virtual und Augmented Reality sind spannende Tools um das physische Markenerlebnis mit einer digitalen Komponente zu erweitern, die einen klaren Mehrwert bietet», sagt Sascha Heiniger, Managing Director Polestar Schweiz.

Auch andere Hersteller tauchen in die virtuelle Welt ein, um die Customer Journey zu erweitern. Wichtiger Schauplatz ist hier das Metaverse. Der indische Mahindra-Konzern und Honda gehörten zu den ersten, die einen Metaverse-Showroom aufbauten. Die Japaner erlaubten dort sogar testweise den Kauf von echten Neuwagen. Auch die deutschen Hersteller Audi und BMW nutzen bereits das Metaverse. So bietet Audi via Holoride virtuellen Fahrspass an. Und BMW kreierte mit Joytopia gleich eine ganze Welt. Regelmässig tauchen dort neue Modelle auf und werden virtuellen Besuchern präsentiert. Virtuelle Testfahrten bietet auch Hyundai in seinem virtuelle Motorstudio.