Frick AG: Als sie die Augen öffneten, war die Polizei da

Am Dienstagmorgen verhaftete die Kantonspolizei Aargau zwei mutmassliche Autodiebe, die in der Nacht davor in Frick mehrere Autos dursuchten. Sie wurden schlafend im Wartehäuschen des Bahnhofs gefunden. Sie trugen ein geklautes Portemonnaie auf sich. (Symbolbild)

Am Dienstagmorgen stellte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Frick fest, dass ihr draussen parkiertes Auto durchwühlt worden war. Im Rahmen der Fahndung der Kantonspolizei Aargau fielen zwei junge Männer auf, die im Warteraum des Bahnhofs Frick schliefen. Bei deren Kontrolle habe die Patrouille das Portemonnaie der Frau sicherstellen können. Die beiden Teenager seien daraufhin zum Polizeistützpunkt gebracht und festgenommen worden, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Es dürften mehrere Diebstähle von ihnen begangen worden sein.

Die Kantonspolizei warne vor nächtlichen Dieben und mahnt abermals, niemals Wertsachen in parkierten Autos zu lassen. Derzeit sind regelmässig Autoknacker im Baselbiet, wie in anderen Teilen der Schweiz unterwegs. In Gelterkinden nahm eine Videokamera auf, wie zwei Personen ein parkiertes Auto kontrollierten. In Basel wurde eine Tasche aus einem Handwerker-Auto geklaut. Ende Februar meldete der Kanton Aargau, dass Diebe in 48 Stunden neunmal zuschlugen. Auch die Stadt Luzern warnte die Bevölkerung.