Die Spuren im Schnee machten einen Anwohner argwöhnisch. Was machte der Spurengeber mitten in der Nacht bei all den Autos?

Die Kantonspolizei Solothurn hat aktuell immer wieder mit Auto-Einbrüchen zu kämpfen. Seit Wochen häufen sich auf dem Kantonsgebiet Meldungen zu solchen Fällen. So warnten die dortigen Ordnungshüter mittels Pressemitteilung bereits im Dezember Autobesitzer vor möglichen Diebstählen. «Besonders aktiv waren die Diebe in Grenchen mit sechs und in Deitingen mit drei Delikten», heisst es etwa in einem Polizeirapport vom 8. Dezember 2020.