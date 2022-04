Göschenen – Autokolonne am Gotthard wächst rasant – schon 12 Kilometer Stau

Zahlreiche Reisende wollen übers Wochenende in den Süden. Am Samstagmorgen wächst der Stau zwischen Erstfeld und Göschenen auf zwölf Kilometer an. Wer durch den Gotthard ins Tessin will, muss mit einem Zeitverlust von zwei Stunden rechnen, wie der TCS um 9.56 Uhr mitteilt.