Payerne VD – Autolenker (26) stirbt nach Frontalkollision mit Fahrzeug

Wie die Kantonspolizei Waadt am Samstag meldet, ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend ein 26-jähriger Autolenker ums Leben gekommen. Der Mann verlor aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr daraufhin frontal in ein anderes Auto. Der Unfall ereignete sich um 19.30 Uhr auf der Hauptstrasse nach Bern. Der Mann war von Lucens in Richtung Payerne unterwegs. Trotz Reanimationsversuchen erlag der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen.