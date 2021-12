Erlaubt wären 50 km/h : Autolenker (32) brettert mit über 100 km/h über Berner Monbijoubrücke

Die Berner Kantonspolizei hat innerorts in Bern ein Auto mit 101 km/h gemessen. Der Lenker wird sich vor der Justiz verantworten müssen.

Kapo SO

Bei einer Verkehrskontrolle in Bern hat die Kantonspolizei am späten Samstagabend ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Das Fahrzeug, das auf der Monbijoubrücke in Richtung Eigerplatz unterwegs war, passierte die Kontrollstelle mit 101 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz. Erlaubt sind auf dem betreffenden Strassenabschnitt im Innerortsbereich maximal 50 km/h.