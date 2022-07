Domdidier FR : Autolenker (33) mit 207 km/h geblitzt – Führerschein weg

In Domdidier FR wurde am Samstag ein Autofahrer mit einer Geschwindigkeit von 207 km/h gemessen. Sein Führerausweis wurde ihm abgenommen.

Ein Autolenker wurde in Domdidier FR mit massiv überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. (Symbolbild)

Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr am Samstagnachmittag von Domdidier in Richtung St-Aubin. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Route de St-Aubin in Domdidier wurde er mit einer Nettogeschwindigkeit von 207 km/h gemessen, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilt. Erlaubt sind auf diesem Streckenabschnitt 80 km/h. Der Führerschein wurde dem Lenker abgenommen und sein Auto beschlagnahmt. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.