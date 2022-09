Ulrichen VS : Autolenker (35) brettert mit 117 km/h durch 50er-Zone – Führerausweis weg

Bei einer Verkehrskontrolle in Ulrichen wurde ein Autofahrer mit massiv überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Er wird verzeigt.

In Ulrichen VS hatte es ein Autolenker besonders eilig.

Auf der Nufenenstrasse in Ulrichen VS wurde am Freitagabend ein Autolenker mit einer Geschwindigkeit von 117 km/h anstelle der zulässigen 50 km/h gemessen. Darüber hinaus missachtete der fehlbare Lenker bei seiner Fahrt das Überholverbot im Innerortsbereich, wie die Walliser Kantonspolizei schreibt.