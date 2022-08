Autobahn bei Morges VD : Autolenker (40) kollidiert mit Roller – Mann (64) stirbt an Unfallstelle

Am Mittwochnachmittag kollidierte ein Autofahrer auf der Autobahn A1 auf der Höhe von Morges mit einem Rollerfahrer, der auf der rechten Spur fuhr. Der Fahrer des Zweirads starb noch an der Unfallstelle.

Am 3. August 2022 ereignete sich bei Morges VD, auf der A1 Richtung Lausanne, ein tödlicher Unfall.

Am Mittwoch gegen 14.20 Uhr gingen bei der Waadtländer Polizeizentrale mehrere Anrufe ein, die einen Unfall auf der Autobahn A1 kurz nach der Einfahrt Morges meldeten. Die Fahrzeuglenker und -lenkerinnen gaben an, dass ein Autofahrer mit einem Rollerfahrer kollidiert sei.

Die Personen vor Ort, darunter ein Arzt, führten bis zum Eintreffen des Sanitätsdienstes eine Herzmassage beim verletzten Rollerfahrer durch. Dennoch verstarb der Mann, ein 64-jähriger Schweizer mit Wohnsitz in der Region Lausanne, noch an der Unfallstelle. Beim Fahrer des Autos, ein grauer BMW mit Genfer Kennzeichen, handelt es sich um einen 40-jährigen Franzosen, der in Genf wohnhaft ist.