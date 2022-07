Basel: Kontrolle über Auto wegen medizinischem Problem verloren – tot

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend um circa 19 Uhr auf der Birsigstrasse in Basel.

In Basel verstarb ein 49-jähriger Autolenker am Mittwochabend nach einem Selbstunfall. Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte, kam der Lenker wegen eines medizinischen Problems von der Strasse ab, kollidierte mit zwei Rollern, einem Baum und schliesslich einem mobilen Fassadenlift. Der Lenker sei in der Folge im Spital verstorben.