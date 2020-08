St. Gallen

Autolenker befördert anderes Auto in Leitplanke und fährt davon

Auf der Autobahn A1 ist es am Donnerstagabend bei einem Überholmanöver zu einer Streifkollision gekommen. Eine Autofahrerin wurde unbestimmt verletzt, der Verursacher fuhr weg.

Bei einem Überholmanöver wurde ihr Auto von einem anderen gestreift. Dadurch prallte das Auto der 57-Jährigen in die Leitplanke.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Autobahn A1 in St, Gallen hat eine Frau unbestimmte Verletzungen erlitten.

Ein unbekannter Mann oder eine unbekannte Frau fuhr mit dem Auto, einem grauen oder blauen Citroen C4, am Donnerstag, kurz vor 21.10 Uhr, von Gossau in Richtung St. Gallen. Auf Höhe der Ausfahrt Winkeln überholte der Lenker das Auto einer 57-jährigen Frau. Dabei dürfte es zu einer Steifkollision zwischen den beiden Autos gekommen sein, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.