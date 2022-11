St. Gallen : Autolenker fährt in Personengruppe und begeht Fahrerflucht – 2 Verletzte

Am frühen Dienstagmorgen kurz nach 3.20 Uhr ereignete sich in St. Gallen in der Nähe des Burggrabens ein Autounfall. Der Fahrer beging daraufhin Fahrerflucht – erst das Auto wurde von der Polizei gefunden.