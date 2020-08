Obwalden

Autolenker kann nicht rechtzeitig bremsen – heftiger Auffahrunfall

Am Montag ereigneten sich im Kanton Obwalden gleich zwei Verkehrsunfälle mit mehreren Personenwagen. Mehrere Personen wurden mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Auf der Autostrasse A8 Richtung Brünig bei Alpnachstad ereignete sich am Montag gegen 17.20 Uhr ein heftiger Auffahrunfall. Ein Fahrzeuglenker konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte in eine Kolonne aus mehreren stehenden Fahrzeugen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei fuhr er einem Hybrid-Auto ins Heck. Zur Sicherung des Elektrofahrzeugs und der Rauchentwicklung am hinteren Personenwagen wurde die Stützpunktfeuerwehr aufgeboten.