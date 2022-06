Ins BE : Autolenker stirbt bei Frontalkollision mit Lastwagen

In Ins BE ist es am Mittwochmorgen zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen gekommen. Der Autolenker verstarb noch an der Unfallstelle.

1 / 3 Beim Unfall in Ins BE ist ein Autolenker ums Leben gekommen. Arthur Sieber Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Murtenstrasse. Google Maps Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Kapo Bern

Auf der Murtenstrasse in Ins hat sich am Mittwochmorgen eine Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen ereignet. Der schwerverletzte Autolenker wurde durch die Feuerwehr Ins aus dem Fahrzeug befreit, er verstarb jedoch trotz der sofortigen Rettungsmassnahmen noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt und von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizeit mitteilt.

Zur Identität des Verstorbenen bestehen konkrete Hinweise, die formelle Identifikation steht indes noch aus. Nebst der Kantonspolizei Bern standen zwei Ambulanzteams, die Rega sowie das Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Murtenstrasse in Ins musste für die Unfallarbeiten während mehrerer Stunden komplett gesperrt werden. Zum Unfall wurden Ermittlungen aufgenommen.

Aktivier jetzt den Bern-Push!