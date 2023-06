Hunzenschwil AG: Lenker überfährt Mädchen – schwerst verletzt

Am Samstagnachmittag ereignete sich in Hunzenschwil ein schwerer Unfall mit einem Kind.

Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz nach 13.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Hunzenschwil. Dabei war ein 72-jähriger Automobilist von Suhr kommend in Richtung Zentrum unterwegs, als gleichzeitig ein Mädchen im Bereich des Fussgängerstreifens beim Restaurant Kastanienbaum die Fahrbahn überquerte. Der Wagen erfasste die Zehnjährige und schleuderte sie weg.