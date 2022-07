Schönenwerd SO : Autolenker verliert in Kurve Kontrolle und prallt in Buswartehäuschen

Auf der Oltenerstrasse in Schönenwerd kollidierte am Samstagnachmittag ein Fahrzeuglenker mit einem Buswartehäuschen. Er musste zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.

1 / 2 Der Autolenker kollidierte mit dem Buswartehäuschen, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle verloren hatte. Kapo Solothurn Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, wie die Solothurner Kantonspolizei schreibt. Kapo Solothurn

Ein Autolenker war am Samstagnachmittag auf der Burgstrasse in Schönenwerd unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Oltenerstrasse einzubiegen. Bei der Kreuzung verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Buswartehäuschen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus, wie die Solothurner Kantonspolizei schreibt. Der Mann wies keine sichtbaren Verletzungen auf, wurde jedoch zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden.

