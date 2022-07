Alterswil FR : Autolenkerin prallt frontal in Motorrad – Töfflenker stirbt auf Unfallstelle

In Alterswil kam es am Montag zu einer Kollision zwischen einer Autolenkerin und einem Motorradfahrer. Letzterer verstarb noch an der Unfallstelle.

1 / 2 In Alterswil ist es am Montag zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Kapo Freiburg Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet. 20min/Matthias Spicher

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Montagnachmittag auf der Kantonsstrasse in Alterswil. Eine 50-jährige Autofahrerin geriet in einer Rechtskurve aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Motorradfahrer. «Durch die Heftigkeit des Aufpralls und trotz sofortiger Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der 56-jährige, in der Region wohnhafte Mann noch an der Unfallstelle», schreibt die Freiburger Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Die ebenfalls verletzte Autofahrerin wurde ins Spital gebracht. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

