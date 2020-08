vor 36min

Bärschwil (SO)

Autolenkerin überfährt Hund und macht sich davon

Am Dienstag wurde in Bärschwil (SO) ein Hund von einem Auto überfahren und tödlich verletzt. DieLenkerin hielt zunächst an und wartete, fuhr dann aber davon, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern.

von Elodie Kolb

1 / 3 Am Dienstagabend hat in Bärschwil (SO) eine etwa 60-jährige Fahrzeuglenkerin einen Hund überfahren und tödlich verletzt. Kantonspolizei Solothurn Nach dem Unfall hat die Verursacherin zunächst einige Meter weiter angehalten und im Auto gewartet, ist aber nach einigen Minuten ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern davon gefahren. Screenshot/ Google Maps Die Polizei sucht nun Zeugen die Angaben zum Unfall oder zur Verursacherin machen können und bittet diese sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. KEYSTONE

Darum gehts Ein Hund wurde am Dienstag in Bärschwil (SO) tödlich von einem Auto verletzt.

Die Lenkerin hat nach dem Unfall zunächst gewartet, sich dann aber von der Stelle entfernt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Verursacherin machen können.

Wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstagabend in Bärschwil um etwa 17.50 Uhr ein Hund von einer Autolenkerin überfahren und dadurch tödlich verletzt. Die Unfallverursacherin habe zunächst in einiger Entfernung angehalten, fuhr dann jedoch nach wenigen Minuten davon, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern.

Die Hundehalterin sei zuvor mit ihrem Hund auf dem Steinweg Richtung Marien Gedenkstätte unterwegs gewesen, als sich von Bärschwil ein dunkelgrauer Personenwagen näherte. Sie habe die Lenkerin auf ihren nicht angeleinten Yorkshire Terrier aufmerksam gemacht, woraufhin diese das Fahrzeug abgebremst habe. Dann habe sie aber wieder Gas gegeben und dabei den Hund überfahren.

Lenkerin hält zunächst an, fährt dann aber ohne Weiteres davon

Die ungefähr 60-jährige Lenkerin mit schulterlangen braunen Haaren und Brille habe, wie die Polizei weiter schreibt, rund 30 Meter weiter zunächst angehalten und in ihrem Fahrzeug gewartet. Als wenige Minuten später eine Verwandte der Hundehalterin bei der Unfallstelle eingetroffen sei, habe sich die Lenkerin ohne Weiteres vom Unfallort in Richtung Bärschwil Station entfernt.