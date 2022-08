Zürich: Automatische Passkontrolle fällt aus – Chaos am Flughafen Zürich

Die Stimmung bei den Passagieren sei sehr schlecht, berichtet ein News-Scout, der am Donnerstag von einem Aufenthalt in Kanada zurückgekommen ist. «Die Leute sind super genervt, es wird gedrängelt und geschoben, was die Situation auch nicht besser macht.» Viele Leute behielten aber auch die Nerven und blieben gelassen.