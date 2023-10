Automatisiertes Fahren: Neue Fahrprüfung, Handy-Verbot bleibt

Menschen in «Auto-Autos» dürfen die Hände wohl ab 2025 vom Lenkrad nehmen – der Gebrauch von Smartphones bleibt aber verboten.

Der Bundesrat will automatisiertes Fahren erlauben und so die Sicherheit erhöhen und Staus verhindern.

Der Bundesrat will automatisiert fahrende Autos auf Schweizer Strassen zulassen. Das teilte die Regierung am Mittwoch mit, ohne aber in die Details zu gehen. Nun liegt der Verordnungsentwurf vor, der über 47 Artikel mit dutzenden Unter-Paragrafen verfügt.