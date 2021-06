Habsburg AG : Automobilist verpasst Kurve und landet in Grillstelle

Der Fahrer kam letzte Nacht in Habsburg von der Strasse ab, weil er zu schnell unterwegs war. Er wurde leicht verletzt, der Sachschaden an einem Baum und dem Auto ist hoch.

Ein Automobilist kam in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht in Habsburg von der Strasse ab, prallte eingangs Wald gegen einen Baum und rammte die Sitzbank einer Grillstelle.

Der Fahrer eines BMW X1 fuhr in Richtung Windisch. In einer engen Linkskurve verlor er die Herrschaft über den Wagen. In der Folge fuhr er geradeaus in den Wald, wo sich eine Feuerstelle befindet. Dort prallte der BMW zuerst gegen einen Baum und dann schleudernd gegen einen Holzunterstand. Danach rammte er noch eine massive Sitzbank und kam schliesslich bei der Feuerstelle zum Stillstand.