Langwies GR – Automobilist verpasst Linkskurve uns stürzt 100 Meter tief

Auf der Schanfiggstrasse zwischen Landwies und Arosa kam am Samstagmittag ein Personenwagen von der Fahrbahn ab und stürzte rund 100 Meter in die Tiefe. Die beiden Insassen wurden dabei verletzt.

Am Samstagmittag ist es in Breitrissegg im Kanton Graubünden zu einem spektakulären Autounfall gekommen. Ein Personenwagen mit zwei Insassen war auf der Schanfiggstrasse zwischen Langwies und Arosa unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto von Fahrbahn ab, und stürzte dann rund 100 Meter in die Tiefe. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach.