Moderne Kriegsführung : Autonome Killerroboter – Science Fiction wird Realität

Roboter, die Gesichter scannen und selbständig über Leben oder Tod entscheiden: Dabei handelt es sich längst nicht mehr um Science Fiction. Im letzten Jahr gab es in Libyen den Einsatz einer Kamikaze-Drohne, die dort vermutlich vollautonom im Einsatz war.

Doch was versteht man unter solchen autonomen Waffensystemen genau? « Eine Drohne wird einem Gebiet zugewiesen, in dem sie ein Ziel hat, das sie angreifen soll. Diese Drohne fliegt selbstständig dorthin und greift ganz gezielt Menschen an, die sie durch Gesichtserkennung identifiziert. Sie greift das Ziel an, ohne dass ein Mensch nochmals den Befehl dazu geben würde », erläutert Lukas Hafner, Experte für Technologie und Menschenrechte , Amnesty International .